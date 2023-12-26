Рауф Буняталиев: "Это накопленное наследие сформировало нашу школу бодибилдинга"

«Если раньше мы смотрели на ведущие команды, учились на их опыте, то теперь подобным образом смотрят на нас, проявляя интерес и внимание». Об этом İdman.biz заявил президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Азербайджана Рауф Буняталиев, отмечая результаты сборной.

Последним официальный стартом для команды в этом году был чемпионат мира в Санта-Сусанне абсолютным чемпионом в Muscular men’s physique стал Хидаят Магеррамли, также победивший и в своей категории, в соревнованиях «Мастерс» серебро завоевал Вугар Вердиев, а в зачете Men’s physique (пляжный бодибилдинг) бронзу примерил Али Гурбанлы.

Р.Буняталиев отметил преемственность поколений в сборной. «Если взять тот путь, который прокладывали Ялчын Мамедов, Вугар Вердиев, Теймур Асланов, то они начинали с нуля. Они были пионерами восхождения азербайджанского бодибилдинга. Они проторили дорогу и нынешнее поколение в лице Фуада Гулузаде, Низами Мисирова и Али Гурбанлы закрепили эти достижения. И уже молодежи, которая пошла третьим эшелоном, гораздо проще. Потому что есть международный авторитет отечественной школы. Пройден славный путь, на базе которого молодежь может добиваться успехов. Это накопленное наследие фактически сформировало нашу школу бодибилдинга», - заключил Буняталиев.

Заки Фейзуллаев

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