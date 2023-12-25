Уверенные победы Джошуа и Бивола, сенсационный проигрыш Уайлдера. Обзор карда в Саудовской Аравии

Джошуа и Бивол не оставили шансов своим соперникам, Уайлдер оказался бессилен против Паркера



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В ночь с 23 на 24 декабря состоялся боксерский турнир в Саудовской Аравии. В главном событии вечера встретились Энтони Джошуа и Отто Валлин



Опетае для победы хватило одного удара

Самый перспективный боец первого тяжелого дивизиона Джей Опетая проводил очередной поединок против Эллиса Зорро. Накануне австралиец был лишен чемпионского титула IBF из-за отказа реванша против Бриедиса, так что в Саудовской Аравии он защищал символический титул по версии The Ring.

Впрочем, отсутствие мотивации не помешало Джею показать высочайший уровень бокса. Уже с первых секунд поединка австралиец занял центр ринга и начал поддавливать своего соперника.

Зорро просто кружил вокруг оппонента в ожидании шанса для атаки. Темп встречи был довольно спокойным. Тот же Опетая форсировать события раньше времени не планировал.

Однако до перерыва его соперник дожить не сумел. На отметке в 2 минуты и 56 секунд Джей пробил мощным левым хуком прямо в подбородок, после чего Эллис мгновенно рухнул на землю.

Для британца поединок на этом был закончен. Зорро потерпел свое первое поражение в карьере и дал понять промоутерам, что к противостояниям с оппонентами из топ-10 он точно не готов. У австралийца в этом бою не возникло никаких проблем.

Он сделал то, что от него требовалось - одержал яркую разгромную победу. Теперь Опетае остается дождаться результата в бою за вакантный титул IBF между Майрисом Бриедисом и Хильберто Рамиресом, а далее уже сразиться с победителем в попытке вернуть себе титул.

Годовалый простой никак не повлиял на Бивола

К шестой защите титула в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрий подходил после годовалого простоя. В предыдущем бою он одолел единогласным решением судей Хальберто Рамиреса, после чего пришлось взять длительную паузу.

Его очередной соперник Артур перед турниром в Саудовской Аравии провел 2 поединка в марте и сентябре, из которых оба раза вышел победителем. Однако более частые выступления, чем у россиянина, не помогли Линдону в поединке с ним.

Дмитрий завладел инициативой с первых секунд встречи и начал работать в своем привычном стиле. От чемпиона раз за разом залетали точные комбинации, а уже в третьем раунде Бивол устроил настоящее избиение своего соперника.

Британец принял на себя бесчисленное количество ударов, но остался стоять на ногах. Ближе к экватору встречи Дмитрий немного сбавил обороты. Давление с его стороны было не таким жестким, однако высокая точность ударов никуда не делась.

Артур воспрял духом только в восьмом раунде. Он провел его на встречных курсах с Биволом и пару раз мощно пробил в корпус. В десятом отрезке от британца залетела неприятная двойка в лицо Дмитрия, после чего россиянин стал действовать гораздо собраннее.

В 11-м раунде чемпион отправил Линдона в нокдаун, но тот сумел подняться на ноги и продолжить встречу. В заключительном отрезке британец просто выживал. Дмитрий расстреливал его у канатов, правда для досрочного финиша ему уже не хватило времени.

Россиянин выиграл этот поединок единогласным решением судей с огромным преимуществом. Дмитрий в шестой раз кряду защитил титул чемпиона WBA Super и объявил о желании подраться с победителем пары Бетербиев-Смит.

Уайлдер был сам не свой в бою с Паркером

Следующими в ринг в рамках тяжелого дивизиона вышли Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. «Бронзовый бомбардировщик» в преддверии этого поединка открылся серьезным фаворитом, однако оправдать свой статус ему так и не удалось.

Именитый американец отдал инициативу оппоненту, согласившись на работу вторым номером. Казалось, что в первых трех раундах Уайлдер просто присматривался к Паркеру, выискивая возможность для одного точного попадания.

Джозеф просто продолжал работать джебом с дальней дистанции, не желая сближаться с Деонтеем. В середине поединка у австралийца уже было серьезное преимущество по очкам.

Однако Уайлдер даже и не думал включаться на полную. «Бронзовый бомбардировщик» все так же выжидал момента для одного удара. С тактической точки зрения Джозеф действовал очень грамотно.

Он постоянно находился в движении, не застаивался и при каждой своей атаке заходил под новым углом. В восьмом раунде Паркер прижал соперника к канатам, начав забивать его.

После ряда жестких попаданий Уайлдер пребывал в состоянии грогги, но так и не упал на землю. В девятом отрезке Деонтей немного активизировался. Впрочем, едва ли этого было достаточно, чтобы рассчитывать на победу после провала в предыдущих раундах.

Главная задача в концовке боя для Паркера - это не допустить грубую ошибку, с чем он прекрасно справился. Джозеф выстоял до финального свистка и забрал бой единогласным решением судей, одержав сенсационную победу над одним из лучших панчеров 21-го века.

Джошуа поставил Валлина на место

В главном событии вечера в тяжелом весе встретились Энтони Джошуа и Отто Валлин. В преддверии очного противостояния скандинав публично заявил, что нокаутирует «Эй-Джея».

Впрочем, слова Отто так и остались словами. Энтони не стал любезничать и сразу же пошел вперед. На этот раз Джошуа боксировал так, как дрался в свои лучшие годы. «Эй-Джей» задал высокий темп, который Валлин был не в состоянии поддерживать.

У Отто в ринге совершенно ничего не получалось. Он пропускал слишком много ударов и был вынужден постоянно отходить назад. Первые 2 раунда Джошуа забрал с явным преимуществом.

Уже к третьему отрезку на лице скандинава было слишком много гематом. Валлин пытался сбавить натиск соперника силовыми ударами по корпусу, но все бесполезно. Энтони не останавливался ни на секунду и просто перерабатывал своего визави.

В пятом отрезке Джошуа устроил настоящий декласс. Особенно тревожно стало за состояние Валина после того, как в его голову залетели джеб и левый хук в концовке раунда.

В перерыве скандинав вместе со своей командой приняли решение не продолжать поединок. Таким образом, Энтони выиграл бой техническим нокаутом и поставил разговорчивого Отто на место.

Результаты остальных поединков турнира

1. Филип Хргович нокаутировал в первом раунде Марком Де Мори в тяжелом весе

2. Даниэль Дюбуа в рамках тяжелого дивизиона выиграл техническим нокаутом в десятом раунде у Джарелла Миллера

3. Арсланбек Махмудов в тяжелом дивизионе проиграл техническим нокаутом Агиту Кабайелу

4. Фрэнк Санчес в тяжелом весе нокаутировал в седьмом раунде Джуниора Фа

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