В Баку впервые прошли соревнования по кибертриатлону - ФОТО

В Баку прошли первые соревнования по кибертриатлону под названием «CYBERWinD Olympic Series» при совместной организации «Triterra Baku Triathlon Club» и «Cyber Athletics Azerbaijan».

Как сообщает İdman.biz, в турнире приняли участие 17 спортсменов, представляющих клубы «Triterra», «Metak», «Tristar» и «“World Class Azerbaijan». По регламенту спортсмены преодолели виртуальную дистанцию ​​в 40 километров.

Первым к финишу пришел Теймур Фараджов (клуб «Triterra»). Эльчин Алиев («Тристар») стал вторым, Заур Аркания («Triterra») - третьим.

Соревнования по кибертриатлону были организованы впервые в Азербайджане. Ожидается, что турнир станет классификацией для определения представителей Азербайджана на киберспортивной олимпиаде в будущем.

Отметим, что соревнования проводились при поддержке Министерства молодежи и спорта, а также Федерации триатлона Азербайджана.

İdman.biz