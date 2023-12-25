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В Баку впервые прошли соревнования по кибертриатлону - ФОТО

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25 Декабря 2023 16:20
В Баку впервые прошли соревнования по кибертриатлону - ФОТО

В Баку прошли первые соревнования по кибертриатлону под названием «CYBERWinD Olympic Series» при совместной организации «Triterra Baku Triathlon Club» и «Cyber Athletics Azerbaijan».

Как сообщает İdman.biz, в турнире приняли участие 17 спортсменов, представляющих клубы «Triterra», «Metak», «Tristar» и «“World Class Azerbaijan». По регламенту спортсмены преодолели виртуальную дистанцию ​​в 40 километров.

Первым к финишу пришел Теймур Фараджов (клуб «Triterra»). Эльчин Алиев («Тристар») стал вторым, Заур Аркания («Triterra») - третьим.

Соревнования по кибертриатлону были организованы впервые в Азербайджане. Ожидается, что турнир станет классификацией для определения представителей Азербайджана на киберспортивной олимпиаде в будущем.

Отметим, что соревнования проводились при поддержке Министерства молодежи и спорта, а также Федерации триатлона Азербайджана.

İdman.biz

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