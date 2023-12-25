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Азербайджанские бойцы "Bellator" могут сразиться с чемпионами PFL

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25 Декабря 2023 16:14
Азербайджанские бойцы "Bellator" могут сразиться с чемпионами PFL

«Bellator», контакт с которой имеет мастер смешанных единоборств Тофик Мусаев и ряд других азербайджанских бойцов, сменил свое название.

Как сообщает İdman.biz, после того, как организацию приобрел промоушен «The Professional Fighters League» (PFL), «Bellator» продолжает работать в рамках системы PFL под новым названием «Bellator International Champions Series».

Международная серия будет включать в себя восемь турниров в год, в каждом из которых организуют два титульных боя. По сути, это станет пятым подразделением PFL наравне с регулярным сезоном лиги, элитным дивизионом PFL PPV Super Fight, где бойцы получат 50% дохода от продажи платных трансляций, а также PFL International Leagues и отборочные турниры PFL Challenger Series.

Сопредседатель PFL Донн Дэвис также не исключил, что в следующем году пройдет ряд турниров, на котором сразятся чемпионы PFL и «Bellator». Он отметил, что бойцы на контракте Bellator - а их 210 - сохранят соглашения и вступят в новый сезон PFL.

Теперь PFL, получив в свое распоряжение весь состав бойцов «Bellator», рассчитывает всерьез встряхнуть индустрию ММА.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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