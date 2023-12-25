Арсланбек Махмудов перенес операцию на руке

Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов успешно перенес операцию на руке после боя с Агитом Кабайелом, сообщил промоутер Махмудова Камиль Эстефан из Канады.

"Арсланбеку была успешно проведена операция на руке. Спасибо всем за поддержку и ободряющие слова. Мы вернемся!" - написал промоутер в социальных сетях.

Бой между двумя перспективными супертяжеловесами состоялся 23 декабря в Саудовской Аравии в рамках большого вечера бокса, и Махмудов потерпел первое поражение на профессиональном ринге, уступив техническим нокаутом в четвертом раунде.

Ранее появлялась информация, что Махмудов сломал руку во втором раунде боя с Кабайелом.

İdman.biz