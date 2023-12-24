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"Не могу перестать удивляться". Эмоции Роналду от посещения боксёрского вечера

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24 Декабря 2023 09:12
"Не могу перестать удивляться". Эмоции Роналду от посещения боксёрского вечера

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду, как уже сообщалось ранее, стал гостем боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", нападающий прокомментировал увиденное на ринге.

«Вынося спорт в совершенно новое измерение. Бесподобное видение и исполнение. Не могу перестать удивляться», - написал португалец в одной из социальных сетей.

Напомним, в главном событии турнира встречались Энтони Джошуа и Отто Валлин. Джошуа досрочно победил шведа в пятом раунде. Также в рамках вечера состоялся бой между Дмитрием Биволом и британцем Линдоном Артуром. Бивол победил единогласным судейским решением, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также оформив нокдаун.

İdman.biz

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