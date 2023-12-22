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Майкл Биспинг объяснил, почему Махачеву не стоит драться с Эдвардсом

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22 Декабря 2023 12:49
Майкл Биспинг объяснил, почему Махачеву не стоит драться с Эдвардсом

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился мыслями по поводу потенциального поединка между россиянином, чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым, и представителем Великобритании, обладателем титула в полусреднем дивизионе Леоном Эдвардсом.

«После боя Эдвардса и Ковингтона Махачев вышел и сказал, что поединок был паршивым, и он победил бы любого из этих парней. Конечно, я понимаю его желание сделать это. Мы все хотим быть великими, мы все хотим быть чемпионами в двух весовых категориях. Но ему нужно провести защиту с кем-то из лёгкого веса! Это же так очевидно.

Его последние два боя были с чемпионом в полулёгком весе Волкановски. Теперь он должен дать кому-нибудь шанс. Это может быть Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра или кто-то ещё! В лёгком дивизионе масса соперников. Я понимаю, что он хочет драться с Леоном Эдвардсом. Но дружище… Также я не пытаюсь подшучивать над Леоном, но Леон делает то же самое, говоря о бое с победителем поединка между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом. Это безумие», - сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

İdman.biz

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