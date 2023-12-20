Шестикратный чемпион Европы: "То "серебро" стало самым запоминающимся"

Интервью 6-кратного чемпиона Европы по ушу, азербайджанского спортсмена Эльчина Эминова сайту Idman.biz

- Вы в шестой раз завоевали европейский титул. Как бы вы оценили соревнование в Стамбуле?



- Он прошел на высоком уровне. В Турции большой интерес к этому виду спорта. На ЕВРО приняли участие около 1000 спортсменов. В основном мы дали шанс молодежи, так как в следующем году нашу команду ждет молодежный чемпионат мира в Брунее.

- С кем было тяжелее всего было биться?

- Чемпионат дался мне сложно. Я только что вернулся с чемпионата мира в США. С августа выступил в четырех престижных турнирах. Все мои соперники на ЕВРО были сильными. В финале развернулась напряженная борьба с турецким ушуистом. Первый раунд прошел в равной борьбе, я опережал его всего на 2 очка. Во втором раунде, когда я попытался схватить ногу соперника, мой удар пришелся ему в челюсть. В итоге, получилась победа нокаутом. На пути к финалу турок победил спортсмена из Армении. Я хотел встретиться с армянином, но не сложилось. Главное - я стал чемпионом Европы в шестой раз.

- Вы сказали, что с августа приняли участие в четырех турнирах. Считаете ли вы 2023 год успешным для вас?



- Да. Я долго ждал медали на чемпионате мира. Я похудел на 17 кг перед четырьмя стартами подряд. Очень приятно завоевать бронзовую медаль мундиаля и получить лицензию на ЧМ, который пройдет в Австралии в следующем году. А эффектную точку в сезоне поставил на чемпионате Европы.

- Вам 32 года. До скольких лет думаете продолжать выступления?



- Я пока не думаю завершать карьеру, сосредоточен на предстоящем чемпионате мира. А следующий после него ЧМ состоится в 2025 году. Если тренеры и федерация окажут доверие, я хочу драться и там.

- Ушу не является специфическим видом спорта для нашей страны. Но в Азербайджане оно довольно популярен. Как вы думаете, что является основной причиной этого?



- Хотя это и не олимпийский вид, интерес к ушу в мире очень велик. Этот вид подходит нашему боевому народу. Здесь есть удары руками и ногами, борцовские приемы. Наша молодежь также начала познавать философию ушу. Отрадно, что ушу было включено в программу Юношеских Олимпийских Игр 2026 года.

- Какая медаль для вас самая памятная?



- «Серебро» на Играх Исламской Солидарности-2017 в Баку. Причина заключалась в том, что в свое время кыргызский спортсмен помешал мне подняться на пьедестал почета на чемпионате мира 2015 года, проходившем в Индонезии. В 2017 году я победил его в своем первом бою в Баку. На том турнире я также выиграл у индонезийца, который был одним из сильнейших в своей весовой категории. Поэтому завоёванная мной серебряная медаль – самая запоминающаяся.

Эмин Ага

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