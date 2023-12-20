20 Декабря 2023
RU

Шестикратный чемпион Европы: "То "серебро" стало самым запоминающимся"

Другие
Новости
20 Декабря 2023 16:16
Шестикратный чемпион Европы: "То "серебро" стало самым запоминающимся"

Интервью 6-кратного чемпиона Европы по ушу, азербайджанского спортсмена Эльчина Эминова сайту Idman.biz

- Вы в шестой раз завоевали европейский титул. Как бы вы оценили соревнование в Стамбуле?

- Он прошел на высоком уровне. В Турции большой интерес к этому виду спорта. На ЕВРО приняли участие около 1000 спортсменов. В основном мы дали шанс молодежи, так как в следующем году нашу команду ждет молодежный чемпионат мира в Брунее.

- С кем было тяжелее всего было биться?

- Чемпионат дался мне сложно. Я только что вернулся с чемпионата мира в США. С августа выступил в четырех престижных турнирах. Все мои соперники на ЕВРО были сильными. В финале развернулась напряженная борьба с турецким ушуистом. Первый раунд прошел в равной борьбе, я опережал его всего на 2 очка. Во втором раунде, когда я попытался схватить ногу соперника, мой удар пришелся ему в челюсть. В итоге, получилась победа нокаутом. На пути к финалу турок победил спортсмена из Армении. Я хотел встретиться с армянином, но не сложилось. Главное - я стал чемпионом Европы в шестой раз.

- Вы сказали, что с августа приняли участие в четырех турнирах. Считаете ли вы 2023 год успешным для вас?

- Да. Я долго ждал медали на чемпионате мира. Я похудел на 17 кг перед четырьмя стартами подряд. Очень приятно завоевать бронзовую медаль мундиаля и получить лицензию на ЧМ, который пройдет в Австралии в следующем году. А эффектную точку в сезоне поставил на чемпионате Европы.

- Вам 32 года. До скольких лет думаете продолжать выступления?

- Я пока не думаю завершать карьеру, сосредоточен на предстоящем чемпионате мира. А следующий после него ЧМ состоится в 2025 году. Если тренеры и федерация окажут доверие, я хочу драться и там.

- Ушу не является специфическим видом спорта для нашей страны. Но в Азербайджане оно довольно популярен. Как вы думаете, что является основной причиной этого?

- Хотя это и не олимпийский вид, интерес к ушу в мире очень велик. Этот вид подходит нашему боевому народу. Здесь есть удары руками и ногами, борцовские приемы. Наша молодежь также начала познавать философию ушу. Отрадно, что ушу было включено в программу Юношеских Олимпийских Игр 2026 года.

- Какая медаль для вас самая памятная?

- «Серебро» на Играх Исламской Солидарности-2017 в Баку. Причина заключалась в том, что в свое время кыргызский спортсмен помешал мне подняться на пьедестал почета на чемпионате мира 2015 года, проходившем в Индонезии. В 2017 году я победил его в своем первом бою в Баку. На том турнире я также выиграл у индонезийца, который был одним из сильнейших в своей весовой категории. Поэтому завоёванная мной серебряная медаль – самая запоминающаяся.

Эмин Ага
İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рауф Буняталиев: "Этот год я назвал бы историческим для азербайджанского бодибилдинга"
15:20
Другие

Рауф Буняталиев: "Этот год я назвал бы историческим для азербайджанского бодибилдинга"

"Такая активность спортсменов очень порадовала"
Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов - РАСПОРЯЖЕНИЕ
13:11
Другие

Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы спортсменов и спортивных специалистов за заслуги в развитии спорта в Азербайджане
В Азербайджане стартовал Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, учрежденный НОК
19 Декабря 13:35
Другие

В Азербайджане стартовал Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, учрежденный НОК

Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, учрежденный Национальным олимпийским комитетом (НОК) Азербайджана, начал свою работу с декабря 2023 года
Спортивная афиша недели в Баку
18 Декабря 13:26
Другие

Спортивная афиша недели в Баку

Министерство молодежи и спорта обнародовало спортивную афишу недели по Баку
Эльчин Эминов в шестой раз стал чемпионом Европы - 9 медалей в Стамбуле
18 Декабря 10:04
Другие

Эльчин Эминов в шестой раз стал чемпионом Европы - 9 медалей в Стамбуле

В Стамбуле (Турция) завершился чемпионат Европы по ушу
Тони Фергюсон проиграл седьмой бой подряд
17 Декабря 10:52
Другие

Тони Фергюсон проиграл седьмой бой подряд

Теперь в его активе 25 побед и десять поражений

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд
18 Декабря 15:18
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов
Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка
17 Декабря 21:38
Мировой футбол

ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка

Первые этапы будут запланированы ФИФА по согласованию с клубами и конфедерациями