20 Декабря 2023
RU

Рауф Буняталиев: "Этот год я назвал бы историческим для азербайджанского бодибилдинга"

Другие
Новости
20 Декабря 2023 15:20
Рауф Буняталиев: "Этот год я назвал бы историческим для азербайджанского бодибилдинга"

«Этот год я назвал бы историческим для азербайджанского бодибилдинга». Об этом İdman.biz заявил президент национальной федерации (ФБФА) Рауф Буняталиев, отмечая яркие моменты сезона.

Он рассказал о не только значимых международных, но и внутренних соревнованиях. «Для нас было честью провести чемпионат Азербайджана, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Уровень спортсменов был достаточно высокий, а на последовавшем затем чемпионате Европы мы показали невероятный результат. Практически все атлеты, отправившиеся в Санта-Сусанну, вернулись с медалями, а в командном зачете Азербайджан вышел на четвертое место. Вишенкой на торте ЕВРО стала грандиозная победа Юсифа Нуруллаева, ставшего абсолютным чемпионом. Аналогичный титул завоевал Хидаят Магеррамли, подтвердивший нашу приятную традицию доминирования в категории Men’s physique. В этой дисциплине мы на протяжении трех лет не отдаем никому пальму первенства, побеждая различными спортсменами. Вернул себе титул и Вугар Вердиев, владевший им в 2008 году», - рассказал Буняталиев.

Он добавил, что во второй половине сезона шла подготовка к чемпионату мира. «Накануне мундиаля мы отмечали весьма знаковое событие – 30-летие национальной федерации, приурочив к нему и Кубок страны. На нем мы переписали рекорды, так как в соревновании приняли участие около ста спортсменов. Это абсолютное достижение, таких цифр у нас никогда раньше не было. Такая активность спортсменов очень порадовала», - сказал президент Федерации.

Буняталиев отметил, что чемпионат мира в Санта-Сусанне отметился абсолютным титулом Х.Магеррамли, оформившим золотой дубль сезона, учитывая и европейскую победу. «Событие оказалось поистине историческим. Ведь в один год Хидаят завоевал два абсолютных титула, плюс победа Нуруллаева на чемпионате Европе «в абсолютке» - такие достижения дорогого стоят. Остальные ребята на ЧМ также неплохо выступили – Вугар Вердиев завоевал серебро, а Али Гурбанлы в третий раз подряд стал третьим «на мире». Хотя судейское решение было спорным», - подчеркнул глава ФББА.

Он добавил, что команда была успешна на всех соревнованиях сезона. «Мы уже не первый год подтверждаем на международной арене высокий уровень. Происходящее меня радует и к Новому году подходим в очень хорошем настроении. Думаем, что мы оправдали надежды наших болельщиков», - заключил президент федерации.

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Шестикратный чемпион Европы: "То "серебро" стало самым запоминающимся"
16:16
Другие

Шестикратный чемпион Европы: "То "серебро" стало самым запоминающимся"

"На пути к финалу турок победил спортсмена из Армении"
Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов - РАСПОРЯЖЕНИЕ
13:11
Другие

Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы спортсменов и спортивных специалистов за заслуги в развитии спорта в Азербайджане
В Азербайджане стартовал Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, учрежденный НОК
19 Декабря 13:35
Другие

В Азербайджане стартовал Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, учрежденный НОК

Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, учрежденный Национальным олимпийским комитетом (НОК) Азербайджана, начал свою работу с декабря 2023 года
Спортивная афиша недели в Баку
18 Декабря 13:26
Другие

Спортивная афиша недели в Баку

Министерство молодежи и спорта обнародовало спортивную афишу недели по Баку
Эльчин Эминов в шестой раз стал чемпионом Европы - 9 медалей в Стамбуле
18 Декабря 10:04
Другие

Эльчин Эминов в шестой раз стал чемпионом Европы - 9 медалей в Стамбуле

В Стамбуле (Турция) завершился чемпионат Европы по ушу
Тони Фергюсон проиграл седьмой бой подряд
17 Декабря 10:52
Другие

Тони Фергюсон проиграл седьмой бой подряд

Теперь в его активе 25 побед и десять поражений

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд
18 Декабря 15:18
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов
Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка
17 Декабря 21:38
Мировой футбол

ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка

Первые этапы будут запланированы ФИФА по согласованию с клубами и конфедерациями