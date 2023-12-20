Рауф Буняталиев: "Этот год я назвал бы историческим для азербайджанского бодибилдинга"

«Этот год я назвал бы историческим для азербайджанского бодибилдинга». Об этом İdman.biz заявил президент национальной федерации (ФБФА) Рауф Буняталиев, отмечая яркие моменты сезона.

Он рассказал о не только значимых международных, но и внутренних соревнованиях. «Для нас было честью провести чемпионат Азербайджана, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Уровень спортсменов был достаточно высокий, а на последовавшем затем чемпионате Европы мы показали невероятный результат. Практически все атлеты, отправившиеся в Санта-Сусанну, вернулись с медалями, а в командном зачете Азербайджан вышел на четвертое место. Вишенкой на торте ЕВРО стала грандиозная победа Юсифа Нуруллаева, ставшего абсолютным чемпионом. Аналогичный титул завоевал Хидаят Магеррамли, подтвердивший нашу приятную традицию доминирования в категории Men’s physique. В этой дисциплине мы на протяжении трех лет не отдаем никому пальму первенства, побеждая различными спортсменами. Вернул себе титул и Вугар Вердиев, владевший им в 2008 году», - рассказал Буняталиев.



Он добавил, что во второй половине сезона шла подготовка к чемпионату мира. «Накануне мундиаля мы отмечали весьма знаковое событие – 30-летие национальной федерации, приурочив к нему и Кубок страны. На нем мы переписали рекорды, так как в соревновании приняли участие около ста спортсменов. Это абсолютное достижение, таких цифр у нас никогда раньше не было. Такая активность спортсменов очень порадовала», - сказал президент Федерации.



Буняталиев отметил, что чемпионат мира в Санта-Сусанне отметился абсолютным титулом Х.Магеррамли, оформившим золотой дубль сезона, учитывая и европейскую победу. «Событие оказалось поистине историческим. Ведь в один год Хидаят завоевал два абсолютных титула, плюс победа Нуруллаева на чемпионате Европе «в абсолютке» - такие достижения дорогого стоят. Остальные ребята на ЧМ также неплохо выступили – Вугар Вердиев завоевал серебро, а Али Гурбанлы в третий раз подряд стал третьим «на мире». Хотя судейское решение было спорным», - подчеркнул глава ФББА.



Он добавил, что команда была успешна на всех соревнованиях сезона. «Мы уже не первый год подтверждаем на международной арене высокий уровень. Происходящее меня радует и к Новому году подходим в очень хорошем настроении. Думаем, что мы оправдали надежды наших болельщиков», - заключил президент федерации.

Заки Фейзуллаев

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