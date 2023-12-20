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Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

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20 Декабря 2023 13:11
Президент Ильхам Алиев наградил группу спортсменов и спортивных специалистов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы спортсменов и спортивных специалистов за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.За заслуги в развитии спорта в Азербайджане наградить следующих лиц:

«Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»

Халфаева Зияда Али оглу

медалью «Терегги»

Аллахвердиева Ханлара Ханлар оглу

Аллахвердиева Мехмана Фируддин оглу

Бабаева Назима Таир оглу

Буньядову Тамиллу Гусейн гызы

Ахмедова Кямала Иззет оглу

Алиавсарова Алекбера Алиаскер оглу

Аскерова Асифа Шамиль оглу

Идаятзаде Эльнура Рагим оглу

Гусейнли Тураджа Бейляр оглу

Гусейнова Рахиба Агали оглу

Гурбанова Бахруза Сейфулла оглу

Новрузова Аскерхана Гурбан оглу

Рустамова Аллахверди Агаммед оглу

Рустамова Лютфияра Эйюб оглу

Скидан Ханну Александровну

Шахбанова Ибадуллу Шамсуддиновича

Велиева Ширина Муса оглу.

2.За особые заслуги в развитии спорта в Азербайджане и высокий профессионализм присвоить почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» следующим лицам:

Абдуллаеву Арифу Ядулла оглу

Абилову Эльдару Зохраб оглу

Мамедову Фархаду Низами оглу.

3.За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Бейбутову Рафигу Гамбар оглу

Алиеву Тофигу Зохраб оглу

Азизли Эльденизу Ямен оглу

Гашимову Гасыму Муртуза оглу."

İdman.biz

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