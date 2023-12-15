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Болгарский министр побывал в Автомобильной Федерации Азербайджана - ФОТО

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15 Декабря 2023 11:44
Болгарский министр побывал в Автомобильной Федерации Азербайджана - ФОТО

Находящийся с визитом в Азербайджане министр молодежи и спорта Болгарии Димитар Илиев посетил Азербайджанскую Академию физической культуры и спорта (ASAPES).

Как сообщает İdman.biz, ректор Академии Фуад Гаджиев ознакомил гостя с научно-образовательной лабораторией и Мультимедийным центром ASAPES, проинформировал о направлении деятельности обоих центров и проделанной работе.

Затем гость посетил Автомобильную Федерацию Азербайджана. В ходе знакомства с Федерацией состоялся обмен мнениями со специалистами об условиях, предстоящей деятельности организации. Министр также ознакомился с классической выставкой.

После этого Димитар Илиев, ознакомившийся с деятельностью Бакинской теннисной академии, встретился здесь со специалистами. Гости были проинформированы о деятельности Федерации, действующих на территории академии кортах для тенниса и падел-тенниса, инфраструктурных возможностях, а также реализуемых проектах для повышения интереса молодежи к теннису. Также состоялось ознакомление с Бакинским стрелковым центром.

В конце дня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и министр молодежи и спорта Болгарии Димитар Илиев наблюдали за игрой «Карабах» - «Хеккен», состоявшейся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

İdman.biz

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