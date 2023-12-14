Министр молодежи и спорта Болгарии посетил ASAPES - ФОТО

Министр молодежи и спорта Болгарии Димитар Илиев, прибывший в нашу страну с официальным визитом, в рамках деловых встреч посетил Академию физической культуры и спорта Азербайджана (ASAPES).

Как сообщает İdman.biz, ректор академии Фуад Гаджиев ознакомил гостя с научно-образовательной лабораторией и Мультимедийным центром ASAPES, проинформировал о деятельности обоих центров и проделанной работе.

В официальной части, состоявшейся в конференц-зале, ректор академии Фуад Гаджиев предоставил болгарской делегации подробную информацию о текущих и будущих планах действий ASAPES. Позже был показан фильм, показывающий общую деятельность академии. Встреча продолжилась обсуждением вопросов взаимного сотрудничества.

Далее заместитель министра молодежи и спорта Болгарии Даниэла Дашева прочитала лекцию «Современные системы олимпийской подготовки» для профессоров-преподавателей, административного персонала, студентов и гостей в актовом зале академии.

В завершение гостям были вручены сувениры.

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