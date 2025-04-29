Состоялся Фестиваль скалолазания памяти Акифа Рустамова - ФОТО

Федерация альпинизма Азербайджана провела Фестиваль скалолазания, посвященный памяти видного альпиниста Азербайджана Акифа Рустамова.
Как передает İdman.biz, в нем приняли участие спортсмены, любители альпинизма из разных регионов страны.
Помимо сохранения памяти об Акифе Рустамове, главной целью Фестиваля является стимулирование молодежи к новым высотам, поддержка популярности скалолазания в стране.
В рамках Фестиваля были организованы соревнования по скалолазанию (сложность, боулдеринг) в разных возрастных группах.
Федерация альпинизма Азербайджана ставит главной целью на будущее увеличение количества таких мероприятий и более широкое распространение культуры альпинизма.
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