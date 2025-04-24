В России на горе Эльбрус погибли два турецких альпиниста - ВИДЕО

Двое турецких альпинистов, Мехмет Коджаакча и Казым Гюлер, погибли от переохлаждения на вершине горы Эльбрус в России.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, они входили в группу из пяти человек, прибывших из Антальи для покорения самой высокой вершины Европы.

В составе группы были также доктор Аднан Сары и туристический предприниматель Иззет Кёсеоглу из Аланьи, Джихан Йылдырым из Антальи и доктор Казым Гюлер из Бурсы.

Альпинисты начали восхождение на Эльбрус, высота которого составляет 5642 метра. Однако во время подъёма участники экспедиции начали испытывать симптомы гипотермии.

Сары и Кёсеоглу смогли самостоятельно спуститься и вызвали спасателей. Специалисты высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России нашли Джихана Йылдырыма в тяжёлом состоянии. Тела Мехмета Коджаакча и Казыма Гюлера были обнаружены позже.

По официальным данным МЧС России, сигнал бедствия поступил 22 апреля с высоты около 5300 метров. Из пяти человек двое были найдены погибшими, одного удалось спасти, ещё двое вернулись самостоятельно.

İdman.biz