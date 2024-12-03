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Исрафил Ашурлы: "С этим критическим диагнозом мне удалось спуститься с опасной высоты"

Альпинизм
Новости
3 Декабря 2024 09:59
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Исрафил Ашурлы: "С этим критическим диагнозом мне удалось спуститься с опасной высоты"

«Я стараюсь осуществлять восхождения без использования искусственного кислорода».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил покоритель Эвереста Исрафил Ашурлы.

Он подчеркнул, что в его практике были как бескислородные восхождения, так и, наоборот, подъемы с использованием кислорода.

«В 2014-м году при восхождении на Шишабангму в Тибете на высоте 6800 метров у меня произошел отек легких. И с этим критическим диагнозом мне удалось спуститься с опасной высоты. Но отек легких - такая вещь, которая может повториться в любой момент, поэтому со мной при восхождениях всегда должен быть при себе так называемый медицинский кислород.

Иными словами, резервный баллон, который я мог бы использовать. Именно так произошло и на восьмитысячнике Лходзе, когда у меня началась пневмония, которое могло на высоте перейти в отек легких. И я смог подняться на пик только с использованием искусственного кислорода», - вспоминает Ашурлы.

Также он отметил и случаи, когда выполнял функции гида:

«Ты являешься ответственным за всю группу, поэтому запрещено подниматься без искусственного кислорода».

Ашурлы добавил, что в будущем постарается придерживаться чистого тренда и осуществлять восхождения без поддержки шерпов и искусственного кислорода.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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