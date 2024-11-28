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Продолжается регистрация на Открытый турнир по скалолазанию

Альпинизм
Новости
28 Ноября 2024 18:27
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Продолжается регистрация на Открытый турнир по скалолазанию

Федерация альпинизма Азербайджана продолжает принимать заявки от желающих принять участие в Открытом республиканском турнире по спортивному скалолазанию (болдерингу).

Как передает İdman.biz, соревнование пройдет 7-8 декабря. К нему допускаются участники от 16-ти лет. Регистрация продлится до 3 декабря, а локацией старта выбран Альпинистский центр ALP.

Согласно регламенту, квалификационные и финальные этапы будут состоять из четырех маршрутов. Время, отведенное на каждый маршрут отборочного тура, составляет 5 минут, а на маршрут финального тура - 4 минуты. На решающем этапе выступят шесть скалолазов.

İdman.biz

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