В Баку пройдет Открытый турнир по скалолазанию

Федерация альпинизма Азербайджана объявила о проведении Открытого республиканского турнира по спортивному скалолазанию (болдерингу).

Как передает İdman.biz, соревнование пройдет среди юношей и юниоров и состоится 12-13 октября. К нему допускаются участники от 8-ми до 16-ти лет. Локацией старта выбран Альпинистский центр ALP.

Согласно регламенту, квалификационные и финальные этапы будут состоять из четырех маршрутов. Время, отведенное на каждый маршрут отборочного тура, составляет 5 минут, а на маршрут финального тура - 4 минуты. На решающем этапе выступят шесть скалолазов.

Турнир пройдет в трех возрастных категориях: среди участников 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет.

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