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Азербайджанские альпинисты продолжают восхождение на Эльбрус

Альпинизм
Новости
27 Февраля 2024 15:28
Азербайджанские альпинисты продолжают восхождение на Эльбрус

Азербайджанские альпинисты продолжают экспедицию на Эльбрус.

Как сообщает İdman.biz, группа в составе Исрафила Ашурлы, Рината Рагимханова и Мушвига Самедли поднялись в укрытие, расположенное на высоте 3800 метров. После небольшого отдыха они совершили тренировочный выход на высоту 4300 метров.

В дальнейшем, несмотря на сильный ветер, команда успешно достигла высоты 5100 метров.

Отметим, что Эльбрус, расположенный чуть севернее Главного Кавказского хребта, является самой высокой горой Европы. Гора представляет собой конус потухшего вулкана, извергавшегося последний раз в начале нашей эры. Высота западной вершины Эльбруса — 5642 метра, восточной - 5621 метр, вершины разделены глубокой седловиной (5325 метров).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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