Исрафил Ашурлы: "На следующий год я наметил ряд восхождений"

«В следующем году я наметил ряд восхождений на различные вершины».

Об этом İdman.biz заявил знаменитый азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы.

Говоря о ближайших планах, он отметил, что в новом году рассчитывает побывать в Тибете, Пакистане и других известных горных локациях. «Планов достаточно много, надеюсь, что их реализация пройдет успешно», - подчеркнул Ашурлы, являющийся и Генеральным секретарем национальной федерации.

Отметим, что в этом году он в составе команды «Семь вершин» совершил восхождение на пятую вершину мира – Макалу (8485 метров), находящуюся в Гималаях.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz