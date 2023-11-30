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Рафаэль Физиев получил предложение от Дастина Порье

MMA
Новости
30 Ноября 2023 18:50
Рафаэль Физиев получил предложение от Дастина Порье

Азербайджанскому бойцу ММА Рафаэлю Физиеву предложена встреча с Дастином Порье.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил менеджер Рафаэля Саят Абдрахманов.

Физиев отказался от этой встречи. Причина этого в том, что Рафаэль получил травму. «Рафа не сможет биться в предстоящий период из-за травмы. На его восстановление уйдет не менее полугода", - сказал Абдрахманов.

И Рафаэль, и Дастин проиграли свои последние матчи. Оба они проиграли поляку Матеушу Гамроту. На данный момент Физиев занимает 7-е место в рейтинге UFC. Порье на 3 месте в списке, Гамрот на шестом.

Отметим, что в поединке Физиев-Гамрот, состоявшемся в сентябре, наш соотечественник остановил бой во втором раунде из-за травмы.

İdman.biz

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