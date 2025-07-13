Бразильское ММА переживает кризис: десять поражений подряд в главных боях UFC

Бразильские бойцы смешанных единоборств (ММА) переживают не лучшие времена, проиграв все главные поединки в турнирах UFC за последнее время, сообщает İdman.biz.

В главном событии турнира UFC в Нэшвилле американец Деррик Льюис уверенно победил Таллисона Тейшейру, отправив его в нокаут уже в первом раунде. Это поражение стало десятым подряд для бразильцев в хедлайнерах турниров UFC в 2025 году.

До Тейшейры свои заключительные поединки также проиграли Чарльз Оливейра, Гилберт Бернс, Дейвисон Фигередо, Карлос Пратес, Диего Лопес, Алекс Перейра, Грегори Родригес, Ренато Мойкано и Аманда Рибас.

Следующим шансом прервать серию поражений станет бой Джонни Уокера, который 23 августа возглавит турнир в Шанхае против китайского бойца Чжана Миньяна.

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