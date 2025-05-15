Азербайджанский боец, обещавший сделать долму из армянина, сразится с россиянином

Один из топовых бойцов Азербайджана, Тахир Абдуллаев (15-3), примет участие в соглавном бою предстоящего турнира Ural FC, который состоится 14 июня в Международном центре бокса «Лужников» в Москве.

Как передает İdman.biz, его соперником станет российский полусредневес Олег Косинов (14-6).

Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе между россиянином Антоном «Камазом» Винниковым (16-5) и иранцем Масудом Сафари (6-1-1).

Абдуллаев, выступающий в смешанных единоборствах (ММА), ранее оказался в центре внимания после того, как бросил вызов армянскому бойцу Армену Торосяну. В соцсетях он заявил: «Дайте мне Торосяна, я из него долму сделаю», чем вызвал широкий резонанс среди фанатов.

Отметим, что боец ММА Тахир Абдуллаев стал новым чемпионом организации UAE Warriors в полусреднем весе (77 кг). Он одержал победу техническим нокаутом над россиянином Шахбаном Алхасовым, который до того боя не знал поражений. Заметим, что Алхасов приходится родственником Хабибу Нурмагомедову.

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