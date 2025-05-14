Ислам Махачев стал четвертым подряд чемпионом UFC, отказавшимся от титула без поражения

Ислам Махачев добровольно освободил титул чемпиона UFC в легком весе, став уже четвертым подряд бойцом, покинувшим вершину дивизиона без поражения.

Как передает İdman.biz, до него это сделали Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов и Чарльз Оливейра.

Макгрегора лишили пояса из-за долгого простоя, Нурмагомедов завершил карьеру после трех успешных защит, а Оливейра утратил титул после проваленного взвешивания перед боем с самим Махачевым.

Теперь вакантный пояс в легком весе разыграют 29 июня на турнире UFC 317 испанец Илия Топурия и бразилец Чарльз Оливейра. Махачев тем временем готовится к дебюту в полусредней категории.

По словам президента UFC Даны Уайта, осенью он может провести бой против австралийца Джека Деллы Маддалены в Абу-Даби.

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