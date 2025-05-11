Телохранитель Месси бросил вызов Логану Полу: "Хватит оправдываться, Лоло!"

Телохранитель Лионеля Месси — бывший морской пехотинец и боец MMA Яссин Чуко — резко отреагировал на заявление рестлера и YouTube-звезды Логана Пола о возможном поединке, сообщает İdman.biz.

Конфликт вспыхнул после слов Пола, предложившего «урегулировать» судебную тяжбу между брендами энергетических напитков PRIME и Mas+ через бой на ринге. Чуко, который начал работать с Месси ещё во времена его выступлений за ПСЖ, вызвался сразиться вместо звезды «Интер Майами».

Пол заявил, что отклонил бой с Чуко за 15 миллионов долларов, но предложил подраться кулаками на улицах Пуэрто-Рико. В ответ Чуко записал видеообращение: «Прекрати драму, Лоло! Подписывай контракт. Или ты скажешь, что астронавт и хочешь драться на Луне?»

Сам Лионель Месси, тем временем, сохраняет нейтралитет в этом конфликте, сосредоточившись на проблемах «Интер Майами», который переживает нестабильный отрезок в MLS.

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