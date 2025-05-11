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Назим Садыхов готовится к турниру в Баку вместе с чемпионом UFC - ФОТО

MMA
Новости
11 Мая 2025 16:56
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Назим Садыхов готовится к турниру в Баку вместе с чемпионом UFC - ФОТО

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов активно готовится к дебютному турниру организации в Баку, который пройдёт 21 июня, сообщает İdman.biz.

В рамках тренировочного лагеря он работает в зале с высококлассными партнёрами — действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом этой же категории Алджамэйном Стерлингом.

Мераб Двалишвили, известный как «Машина» за свой непрекращающийся темп и выдающуюся выносливость, в прошлом году завоевал пояс чемпиона, победив Шона О'Мэлли. Грузинский спортсмен ведёт впечатляющую победную серию в UFC и считается одним из самых опасных борцов в своём весе.

После одной из тренировок Двалишвили опубликовал совместное фото с Садыховым и Стерлингом, отметив: «Отличная работа с нью-йоркскими парнями». Напомним, что соперником Назима Садыхова на первом в истории азербайджанском ивенте UFC станет бразилец Николас Мотта.

İdman.biz

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