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Амбициозное заявление Вугара Карамова: "Я завоюю шанс побороться за пояс"

MMA
Новости
7 Мая 2025 17:12
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Амбициозное заявление Вугара Карамова: "Я завоюю шанс побороться за пояс"

"Подготовка к битве идет хорошо".

Об этом İdman.biz заявил Вугар Карамов, боец ​​ММА из Азербайджана и спортивного клуба "Габала".

Он прокомментировал свой предстоящий поединок на турнире "Ризин". Карамов заявил, что его главной целью в бою будет победа: "Мы начали тренироваться месяц назад. Сейчас я в Дубае. Наши тренировки продлятся три недели. Затем вернусь в Баку и уменьшу вес. 10 июня мы отправимся в Японию на соревнования".

Наш представитель, который будет выступать в весовой категории 66 кг, сказал, что хорошо проанализировал своего соперника: "Мы уже неделю получаем информацию о том, с кем предстоит драться. За это время мы наблюдали и как следует анализировали бои нашего соперника. Мой соперник - представитель Японии Сюя Кимура. Он выиграл все пять своих боев. В основном он любит работать ногами. Он выиграл все свои бои в первые минуты первого раунда. Я надеюсь, что выиграю этот поединок и завоюю шанс побороться за пояс".

Отметим, что соревнования, которые пройдут по правилам смешанных единоборств (ММА), планируется провести 14 июня в Саппоро (Япония). Карамов одержал победу в шести из девяти боев в рамках "Ризина". Всего наш спортсмен одержал 20 побед в 26 поединках.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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