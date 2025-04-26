Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" дебютирует в ММА

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра готовится к своему первому бою в смешанных единоборствах.

Как передает İdman.biz, дебют 43-летнего спортсмена состоится 23 мая 2025 года на турнире PFL Europe 2 в парижской Accor Arena. Имя соперника пока не объявлено, однако Эвра выразил желание встретиться в октагоне с уругвайским футболистом Луисом Суаресом.

«Я официально готовлюсь к своему первому бою в PFL. Они выберут мне противника. Они спросили, с кем я хочу встретиться, я ответил: Луис Суарес. Я готов заплатить за этот бой из своего кармана, и он даже может меня укусить», — заявил Эвра.

Эвра начал заниматься боевыми искусствами в 2016 году и тренировался вместе с бойцом PFL Седриком Думбе. Его дебют станет частью насыщенного вечера в Париже, где также выступят Мансу Барнауи, Арчи Колган и Тейлор Лапилюс.

Патрис Эвра завершил футбольную карьеру в 2018 году, за время которой пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Теперь он стремится к успеху в мире ММА.

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