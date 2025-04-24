Объявлены цены на билеты на турнир UFC Fight Night, который пройдет в Баку

Объявлены цены на билеты на всемирно известный бойцовский турнир UFC Fight Night, который впервые пройдет в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, билеты уже в продаже.

Цены на билеты начинаются от 100 манатов и доходят до 1700 манатов в зависимости от сектора.

Билеты можно приобрести онлайн на платформе iticket.az. Согласно плану рассадки, предоставленному организаторами, зал разделен на разные сектора, и для каждого сектора установлены разные ценовые категории.

Мероприятие будет организовано при совместном сотрудничестве UFC, Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Операционной компании «Бакинское городское кольцо».

В этот грандиозный вечер в октагон также выйдут азербайджанские бойцы UFC. Назим Садыхов сразится с бразильцем Николасом Моттой. Рафаэль Физиев - с чилийцем Игнасио Бахомендесом. Пока не уточнено, дебютирует ли на этом мероприятии Тофик Мусаев.

Отметим, что историческое событие состоится 21 июня этого года в Baku Crystal Hall.

İdman.biz