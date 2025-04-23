23 Апреля 2025
RU

Fighttime: "Теоретически Гамрот мог подписать контракт на реванш с Физиевым"

MMA
Новости
23 Апреля 2025 17:25
9
Fighttime: "Теоретически Гамрот мог подписать контракт на реванш с Физиевым"

Седьмой номер рейтинга легковесов UFC, Матеуш Гамрот, знает, когда состоится его следующий бой и кто станет его соперником.

Как передает İdman.biz, об организации поединка польский боец сообщил своим болельщикам в социальной сети. «Контракт подписан», – написал Гамрот.

Матеуш Гамрот провёл последний бой в августе прошлого года, уступив раздельным судейским решением Дэну Хукеру и прервав собственную серию из трёх побед. Несмотря на то, что 34-летний поляк давно не выходил в октагон, на прошлой неделе он поднялся на одну позицию в топовой десятке дивизиона в результате перестановок, связанных с поединком между Пэдди Пимблеттом и Майклом Чендлером.

Теоретически, Гамрот мог подписать контракт на реванш с азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым, который планирует 21 июня выступить на турнире в Баку, но до сих пор не имеет официально подтверждённого поединка, отмечает fighttime.ru.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку
22 Апреля 15:26
MMA

Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку

Поединок был официально анонсирован представителями сильнейшей лиги мира
Хабиб Нурмагомедов: "В гостеприимном Азербайджане только победа" - ФОТО
22 Апреля 13:44
MMA

Хабиб Нурмагомедов: "В гостеприимном Азербайджане только победа" - ФОТО

Турнир UFC пройдет в Баку 21 июня
Mmajunkie: "Для Куниева бой против Кертиса в Баку - главный в карьере"
22 Апреля 11:41
MMA

Mmajunkie: "Для Куниева бой против Кертиса в Баку - главный в карьере"

Интереса ситуации придает то обстоятельство, что соперники должны были подраться еще в феврале, но бой неизменно переносился
Афганский боец арестован за неделю до дебюта в UFC
21 Апреля 19:56
MMA

Афганский боец арестован за неделю до дебюта в UFC

28-летнего спортсмена обвиняют в действиях сексуального характера с несовершеннолетним
Чемпион UFC хочет провести бой на "Сантьяго Бернабеу"
20 Апреля 11:19
MMA

Чемпион UFC хочет провести бой на "Сантьяго Бернабеу"

Испано-грузинский боец обещает заполнить легендарный стадион
Определены сильнейшие бойцы ММА Азербайджана — СПИСОК
19 Апреля 19:41
MMA

Определены сильнейшие бойцы ММА Азербайджана — СПИСОК

В соревнованиях выступили 200 бойцов

Самое читаемое

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны
21 Апреля 14:31
Мировой футбол

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны

Впереди ключевые матчи сезона
Новая европейская вершина азербайджанских акробатов
21 Апреля 13:14
Гимнастика

Новая европейская вершина азербайджанских акробатов

Яркой иллюстрацией этого стал чемпионат континента в Люксембурге, где наши гимнасты завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды
"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград
21 Апреля 15:54
Азербайджанский футбол

"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград

Команда, которая в настоящее время является командой с наибольшим количеством медалей в Премьер-лиге, второй сезон подряд будет наблюдать за победителями со стороны
Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером
21 Апреля 02:06
Мировой футбол

Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером

Оказавшись в численном меньшинстве, узбеки не только не пропустили, но и дважды забили