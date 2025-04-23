Fighttime: "Теоретически Гамрот мог подписать контракт на реванш с Физиевым"

Седьмой номер рейтинга легковесов UFC, Матеуш Гамрот, знает, когда состоится его следующий бой и кто станет его соперником.

Как передает İdman.biz, об организации поединка польский боец сообщил своим болельщикам в социальной сети. «Контракт подписан», – написал Гамрот.

Матеуш Гамрот провёл последний бой в августе прошлого года, уступив раздельным судейским решением Дэну Хукеру и прервав собственную серию из трёх побед. Несмотря на то, что 34-летний поляк давно не выходил в октагон, на прошлой неделе он поднялся на одну позицию в топовой десятке дивизиона в результате перестановок, связанных с поединком между Пэдди Пимблеттом и Майклом Чендлером.

Теоретически, Гамрот мог подписать контракт на реванш с азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым, который планирует 21 июня выступить на турнире в Баку, но до сих пор не имеет официально подтверждённого поединка, отмечает fighttime.ru.

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