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Mmajunkie: "Для Куниева бой против Кертиса в Баку - главный в карьере"

MMA
Новости
22 Апреля 2025 11:41
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Mmajunkie: "Для Куниева бой против Кертиса в Баку - главный в карьере"

«В Баку нас ожидает интересный поединок опытного тяжа Кертиса Блэйдса и российского дебютанта Ризвана Куниева».

Как передает İdman.biz, так сообщество MMA отреагировало на предстоящий бой американца Кертина Блэйдса и россиянина Ризвана Куниева на турнире UFC, который пройдет 21 июня в столице Азербайджана.

Интереса ситуации придает то обстоятельство, что соперники должны были подраться еще в феврале, но бой неизменно переносился.

«Куниев имеет отличную возможность если не занять место Блэйдса в рейтинге, то точно попасть в топ-15. Ризван - разнообразный боец, который имеет нокаутирующую мощь и при этом неплохо борется. Соперников уровня Кертиса у него ещё не было, но если Ризвану удастся удержать поединок в стойке, то шансы будут неплохие: Блэйдс в последних трех боях дважды улетал в нокауты. Однако с борьбой Кертиса совладать сложно. Но для Куниева, который прошел непростой путь и добрался до UFC, это, безусловно, главный поединок в карьере - как минимум на данный момент», - отмечает портал mmajunkie.

İdman.biz

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Имя соперника пока не сообщается

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