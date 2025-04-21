21 Апреля 2025
RU

Афганский боец арестован за неделю до дебюта в UFC

MMA
Новости
21 Апреля 2025 19:56
15
Афганский боец арестован за неделю до дебюта в UFC

Афганский боец лёгкой весовой категории Ахмад Хассанзада был арестован в США всего за неделю до своего дебюта в UFC, сообщает İdman.biz со ссылкой на Ag.Fight.

По данным источника, 28-летний спортсмен обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Судебное заседание по этому делу назначено на 22 апреля. Для освобождения под залог необходимо внести 400 тыс. долларов.

Хассанзада начал профессиональную карьеру в 2016 году. В сентябре 2024 года он успешно выступил в Dana White’s Contender Series, одолев удушающим приёмом американца Дилана Монтелло. В его послужном списке — 11 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Чемпион UFC хочет провести бой на "Сантьяго Бернабеу"
20 Апреля 11:19
MMA

Чемпион UFC хочет провести бой на "Сантьяго Бернабеу"

Испано-грузинский боец обещает заполнить легендарный стадион
Определены сильнейшие бойцы ММА Азербайджана — СПИСОК
19 Апреля 19:41
MMA

Определены сильнейшие бойцы ММА Азербайджана — СПИСОК

В соревнованиях выступили 200 бойцов

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА
19 Апреля 14:43
MMA

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА

Саламов был болен раком и скончался сегодня
Казахстанские бойцы хотят участвовать в историческом турнире UFC в Баку
18 Апреля 20:30
MMA

Казахстанские бойцы хотят участвовать в историческом турнире UFC в Баку

Известный казахстанский тренер ММА хотел выставить на бакинский турнир своего бойца
Дебют Тофика Мусаева в UFC состоится в Баку
18 Апреля 14:28
MMA

Дебют Тофика Мусаева в UFC состоится в Баку

Имя соперника пока не сообщается
Бакинский кард турнира UFC: определяются составы пар
17 Апреля 10:11
MMA

Бакинский кард турнира UFC: определяются составы пар

На сегодняшний день в главном карде запланировано шесть поединков, но их количество может в ближайшее время возрасти

Самое читаемое

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА
19 Апреля 14:43
MMA

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА

Саламов был болен раком и скончался сегодня
Махир Эмрели дважды забил за "Нюрнберг" - ВИДЕО
19 Апреля 16:58
Футбол

Махир Эмрели дважды забил за "Нюрнберг" - ВИДЕО

Форвард вышел в стартовом составе
Месси выбрал топ-10 самых перспективных футболистов мира
19 Апреля 09:00
Мировой футбол

Месси выбрал топ-10 самых перспективных футболистов мира

Он включил в этот список Ламина Ямаля, Кенана Йылдыза и других
Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана
19 Апреля 13:06
Мировой футбол

Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана

Серхио Рамос снова забил, но до рекорда ему еще далеко