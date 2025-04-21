Афганский боец арестован за неделю до дебюта в UFC

Афганский боец лёгкой весовой категории Ахмад Хассанзада был арестован в США всего за неделю до своего дебюта в UFC, сообщает İdman.biz со ссылкой на Ag.Fight.

По данным источника, 28-летний спортсмен обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Судебное заседание по этому делу назначено на 22 апреля. Для освобождения под залог необходимо внести 400 тыс. долларов.

Хассанзада начал профессиональную карьеру в 2016 году. В сентябре 2024 года он успешно выступил в Dana White’s Contender Series, одолев удушающим приёмом американца Дилана Монтелло. В его послужном списке — 11 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

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