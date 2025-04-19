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Определены сильнейшие бойцы ММА Азербайджана — СПИСОК

MMA
Новости
19 Апреля 2025 19:41
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Определены сильнейшие бойцы ММА Азербайджана — СПИСОК

Определены сильнейшие спортсмены Азербайджана по ММА.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие более 200 бойцов из 31 клуба.

Первенство и чемпионат страны, ставшие ареной напряженной и интересной борьбы, были организованы Министерством молодежи и спорта, а также Федерацией ММА и грэпплинга Азербайджана. Турнир прошёл в Олимпийском спортивном центре Говсана.

На церемонии открытия выступили президент Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана Азад Аскеров, представитель Министерства молодёжи и спорта Рашад Расулов и вице-президент федерации Гусейнали Аббаслы, пожелав спортсменам удачи.

Сегодня стали известны победители в дисциплине панкратион, а завтра будут определены чемпионы в грэпплинге.

ММА. Первенство и чемпионат Азербайджана

Юноши 15–17 лет

39 кг
1 место – Рустам Агаев – Комбат F.C
2 место – Рахим Гулузаде – Туран F.C

42 кг
1 место – Нуреддин Алиев – Туран F.C
2 место – Акбер Мамедов – Шотокан I.K

46 кг
1 место – Тофиг Пашаев – Snake F.C
2 место – Ахмед Мюдессир Шерифи – Snake F.C
3 место – Шюкран Ханкишиев – Pankration I.K
3 место – Амин Нематлы – The Champions

50 кг
1 место – Лятиф Поладов – Поладов F.C
2 место – Ахмед Мюбашир Шерифи – Snake F.C
3 место – Сулейман Рустами – Snake F.C
3 место – Санан Амиров – Амиль I.K

54 кг
1 место – Кенан Алиев – Мотиватор F.C
2 место – Реван Искендерли – Ходжалы
3 место – Ариф Абдуллаев – Baku F.C
3 место – Туран Мамедзаде – The Champions

58 кг
1 место – Садиг Гулузаде – Ходжалы
2 место – Али Агаев – Мурад.M Сабирабад I.K
3 место – Нихат Гараев – Евлах I.K
3 место – Айдын Гаджиев – Зирвя I.K

63 кг
1 место – Али Мамедов – Угур I.K
2 место – Рамил Гулиев – Snake F.C
3 место – Ариф Касымзаде – Free Fighting I.K
3 место – Самир Мамедов – Мурад.M Сабирабад I.K

69 кг
1 место – Али Велиев – Мотиватор F.C
2 место – Рамазан Ислом – Забит Самедов D.M
3 место – Рамзи Мамедов – Барда Лачин I.K
3 место – Саид Гулиев – Baku F.C

76 кг
1 место – Шамиль Шерифзаде – Джасур I.K
2 место – Гияс Рустамов – Гянджа ММА Центр
3 место – Элвин Тарвердизаде – Dark Warriors Team
3 место – Али Агазаде – Джасур I.K

85 кг
1 место – Али Гулиев – Амиль I.K

85+ кг
1 место – Мухаммедали Гусейназаде – Аббасов T.T
2 место – Шамсаддин Гюдретли – Alpha T.T
3 место – Анар Гусейнов – Забит Самедов D.M
3 место – Малик Новрузлу – Угур I.K

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