Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА

Скончался азербайджанский боец ММА Анар Саламов.
Об этом İdman.biz сообщили родственники спортсмена.
Саламов был болен раком и скончался сегодня.
Айтадж Сахяд
İdman.biz
Скончался азербайджанский боец ММА Анар Саламов.
Об этом İdman.biz сообщили родственники спортсмена.
Саламов был болен раком и скончался сегодня.
Айтадж Сахяд
İdman.biz
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