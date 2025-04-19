19 Апреля 2025
RU

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА

MMA
Новости
19 Апреля 2025 14:43
8
Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА

Скончался азербайджанский боец ​​ММА Анар Саламов.

Об этом İdman.biz сообщили родственники спортсмена.

Саламов был болен раком и скончался сегодня.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Казахстанские бойцы хотят участвовать в историческом турнире UFC в Баку
18 Апреля 20:30
MMA

Казахстанские бойцы хотят участвовать в историческом турнире UFC в Баку

Известный казахстанский тренер ММА хотел выставить на бакинский турнир своего бойца
Дебют Тофика Мусаева в UFC состоится в Баку
18 Апреля 14:28
MMA

Дебют Тофика Мусаева в UFC состоится в Баку

Имя соперника пока не сообщается
Бакинский кард турнира UFC: определяются составы пар
17 Апреля 10:11
MMA

Бакинский кард турнира UFC: определяются составы пар

На сегодняшний день в главном карде запланировано шесть поединков, но их количество может в ближайшее время возрасти
Боец UFC расплакался в раздевалке после проигранного титульного поединка – ВИДЕО
16 Апреля 21:54
MMA

Боец UFC расплакался в раздевалке после проигранного титульного поединка – ВИДЕО

Члены команды тщетно пытались успокоить раздосадованного спортсмена
Экс-чемпион UFC против рептилоидов: "Членов моей семьи подменили агенты правительства"
15 Апреля 22:13
MMA

Экс-чемпион UFC против рептилоидов: "Членов моей семьи подменили агенты правительства"

Бывшему бойцу, судя по всему, сильно досталось в свое время

Обновлен абсолютный рейтинг UFC
15 Апреля 19:12
MMA

Обновлен абсолютный рейтинг UFC

В Топ-10 рейтинга вошли четвре бойца из соседних с Азербайджаном стран

Самое читаемое

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране
Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ