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Дебют Тофика Мусаева в UFC состоится в Баку

MMA
Новости
18 Апреля 2025 14:28
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Дебют Тофика Мусаева в UFC состоится в Баку

Азербайджанский боец смешанных единоборств Тофик Мусаев дебютирует в UFC 21 июня на турнире, который пройдёт в Баку.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает MMA Azerbaijan.

Имя соперника Мусаева по его дебютному поединку в промоушене пока не сообщается.

35-летний боец не выступал в смешанных единоборствах с ноября 2023 года. Тогда на турнире промоушена Rizin он одержал победу над японским бойцом Коджи Такедой в третьем раунде нокаутом. Всего на счету Мусаева 27 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел семь поражений.

Помимо промоушена Rizin, в послужном списке Мусаева есть выступления в лиге Bellator.

İdman.biz

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