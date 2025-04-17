Бакинский кард турнира UFC: определяются составы пар

Определяется кард турнира UFC 260, который пройдет 21 июня в Баку.

Как передает İdman.biz, на сегодняшний день в главном карде запланировано шесть поединков, но их количество может в ближайшее время возрасти.

В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полутяжёлом весе, в котором встретятся экс-чемпион UFC Джамаал Хилл и бывший претендент на титул Халил Раунтри.

Ниже приводим ожидаемые пары участников:

Главный кард

Полутяжёлый вес

Джамаал Хилл (США) - Халил Раунтри (США)

Тяжёлый вес

Ризван Куниев (Россия) - Кёртис Блейдс (США)

Наилегчайший вес

Киоджи Хоригучи (Япония) - Тагир Уланбеков (Россия)

Тяжёлый вес

Мохаммед Усман (Нигерия) - Хамди Абдельвахаб (Египет)

Женщины

Легчайший вес

Ирина Алексеева (Россия) - Клаудия Сигула (Польша)

Легчайший вес

Мелисса Маллинс (Англия) – Дарья Железнякова (Россия)

Предварительный кард (Prelims, ABC/ESPN+)

Средний вес

Пак Чон-Ён (Южная Корея) - Исмаил Наурдиев (Австрия)

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