17 Апреля 2025
RU

Бакинский кард турнира UFC: определяются составы пар

MMA
Новости
17 Апреля 2025 10:11
8
Бакинский кард турнира UFC: определяются составы пар

Определяется кард турнира UFC 260, который пройдет 21 июня в Баку.

Как передает İdman.biz, на сегодняшний день в главном карде запланировано шесть поединков, но их количество может в ближайшее время возрасти.

В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полутяжёлом весе, в котором встретятся экс-чемпион UFC Джамаал Хилл и бывший претендент на титул Халил Раунтри.

Ниже приводим ожидаемые пары участников:

Главный кард

Полутяжёлый вес

Джамаал Хилл (США) - Халил Раунтри (США)

Тяжёлый вес

Ризван Куниев (Россия) - Кёртис Блейдс (США)

Наилегчайший вес

Киоджи Хоригучи (Япония) - Тагир Уланбеков (Россия)

Тяжёлый вес

Мохаммед Усман (Нигерия) - Хамди Абдельвахаб (Египет)

Женщины

Легчайший вес

Ирина Алексеева (Россия) - Клаудия Сигула (Польша)

Легчайший вес

Мелисса Маллинс (Англия) – Дарья Железнякова (Россия)

Предварительный кард (Prelims, ABC/ESPN+)

Средний вес

Пак Чон-Ён (Южная Корея) - Исмаил Наурдиев (Австрия)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Боец UFC расплакался в раздевалке после проигранного титульного поединка – ВИДЕО
16 Апреля 21:54
MMA

Боец UFC расплакался в раздевалке после проигранного титульного поединка – ВИДЕО

Члены команды тщетно пытались успокоить раздосадованного спортсмена
Экс-чемпион UFC против рептилоидов: "Членов моей семьи подменили агенты правительства"
15 Апреля 22:13
MMA

Экс-чемпион UFC против рептилоидов: "Членов моей семьи подменили агенты правительства"

Бывшему бойцу, судя по всему, сильно досталось в свое время

Обновлен абсолютный рейтинг UFC
15 Апреля 19:12
MMA

Обновлен абсолютный рейтинг UFC

В Топ-10 рейтинга вошли четвре бойца из соседних с Азербайджаном стран

Физиев встретится с высоким чилийцем, имеющим серию из трех побед
15 Апреля 17:45
MMA

Физиев встретится с высоким чилийцем, имеющим серию из трех побед

Наш спортсмен (12-4) на серии из трех поражений
Акиф Гулузаде сразится в Бангкоке - ФОТО
15 Апреля 13:59
MMA

Акиф Гулузаде сразится в Бангкоке - ФОТО

Наш представитель примет участие в турнире по тайскому боксу "ONE Fight Night 31"
Российский боец ждет бакинского дебюта в UFC
15 Апреля 13:17
MMA

Российский боец ждет бакинского дебюта в UFC

"До скорой встречи в Баку"

Самое читаемое

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Апреля 16:05
Дзюдо

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

После обретения независимости в 1991 году дзюдоисты нашей страны начали участвовать в чемпионатах Европы
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?
14 Апреля 16:22
Азербайджанский футбол

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Это форварды, выступающие в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Бельгии, Бразилии, Аргентине и Франции
В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?