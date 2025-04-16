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Боец UFC расплакался в раздевалке после проигранного титульного поединка – ВИДЕО

MMA
Новости
16 Апреля 2025 21:54
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Боец UFC расплакался в раздевалке после проигранного титульного поединка – ВИДЕО

Бразильский боец Диего Лопес, занимающий второе место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC, тяжело пережил своё поражение в главном бою карьеры. На турнире UFC 314 в Майами он уступил единогласным решением судей действующему чемпиону Александру Волкановски, сообщает İdman.biz.

После поединка 30-летний Лопес не смог сдержать эмоций — в раздевалке боец расплакался, осознавая упущенный шанс завоевать титул. Это был его первый чемпионский бой в UFC, и он отдал все силы, но столкнулся с непробиваемой стойкостью австралийца македоно-греческого происхождения.

С момента дебюта в UFC в 2023 году Лопес быстро стал звездой: в его активе 26 побед (22 досрочные) и 7 поражений. Несмотря на неудачу, фанаты и бойцы выразили Лопесу поддержку, а сам он пообещал вернуться еще сильнее.

İdman.biz

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