Экс-чемпион UFC против рептилоидов: "Членов моей семьи подменили агенты правительства"

Бывший двойной чемпион UFC Би-Джей Пенн заявил, что его мать и брат якобы были подменены агентами правительства США, сообщает İdman.biz.

В своём эмоциональном видео, опубликованном в соцсетях, 45-летний американец высказал подозрения в отношении людей, которые, по его мнению, лишь выдают себя за его родных.

В качестве «доказательства» Пенн упомянул розыгрыш от 2017 года, когда казахстанский блогер Ислам Бадургов переоделся в Конора Макгрегора и вызывал фурор на улицах Лас-Вегаса. По мнению бойца, подобная подмена возможна и в реальной жизни.

«Если я причиню вред этим людям, которые ведут себя как моя мама или мои братья — я попаду в тюрьму. А если они причинят вред мне — с ними ничего не случится. Но я всё равно всё потеряю», — сказал Пенн.

İdman.biz