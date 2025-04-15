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Акиф Гулузаде сразится в Бангкоке - ФОТО

MMA
Новости
15 Апреля 2025 13:59
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Акиф Гулузаде сразится в Бангкоке - ФОТО

Стала известна дата следующего боя азербайджанского кикбоксера Акифа Гулузаде.

İdman.biz сообщает, что наш представитель примет участие в турнире по тайскому боксу ONE Fight Night 31, который состоится в мае.

Турнир, который состоится в Бангкоке, столице Таиланда, пройдет в рамках ежемесячной серии боев ONE Championship, которая считается самой престижной организацией в мире в этой области. Гулузаде встретится с американским спортсменом Шоном Климако в бою, который состоится утром 3-го мая.

Наш 19-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 61,2 кг, одержал три победы в еженедельной серии боев ONE Friday Fights от ONE Championship. За свою профессиональную карьеру Гулузаде одержал 18 побед в 20 поединках.

В следующем испытании ему предстоит встретиться с Климако, победившим Диего Паеса. 30-летний американец выиграл 12 из 15 своих боев в карьере.

Отметим, что «ONE Fight Night 31» начнется 3-го мая в 04:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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