Российский боец ждет бакинского дебюта в UFC

Российский боец Юсуф Раисов дал понять, что его подписание в сильнейшую лигу мира UFC и бой в Баку можно считать свершившимся фактом.

Как передает İdman.biz, ранее 29-летний Раисов публично обратился к руководству лиги с просьбой дать ему бой с любым легковесом на предстоящем турнире организации в Баку, который состоится 21 июня и на прошлой неделе был анонсирован официально.

«До скорой встречи в Баку. Дана Уайт, Мик Мейнард, UFC», - написал Раисов в социальной сети, отметив руководство организации.

Юсуф Раисов идёт на серии из трёх побед, и последний раз выходил в клетку в феврале текущего года на турнире ACA 183 в Краснодаре, финишировав техническим нокаутом в первом раунде Артёма Резникова, представляющего Казахстан, отмечает fighttime.

İdman.biz