Ирина Алексеева: "В Баку я буду впервые, но, уверена, что там появится фанатская база"

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о своем следующем поединке в промоушене, который состоится на первом турнире в Азербайджане.

Как передает İdman.biz, 21 июня в Баку она сразится с полькой Клаудией Сигулой.

«Конечно, я очень рада, что турнир пройдет не сильно далеко от дома. Но для российских бойцов поединки в Баку будут нести дополнительную ответственность, так как фанаты дружественных стран СНГ будут болеть за нас не меньше родных россиян. Огромный плюс турнира в Азербайджане в том, что мне не нужно будет лететь с большим количеством пересадок, нервов. В Баку я буду впервые, но, уверена, что там появится фанатская база, особенно если я одержу победу, выступлю эмоционально и зрелищно. Жду не дождусь боя», - сказала Алексеева в интервью MMA.Metaratings.ru.

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