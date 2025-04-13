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Джефф Монсон: "UFC в Баку — это шаг к возвращению боев в Россию"

MMA
Новости
13 Апреля 2025 17:30
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Джефф Монсон: "UFC в Баку — это шаг к возвращению боев в Россию"

Ветеран ММА Джефф Монсон положительно отреагировал на новость о первом в истории турнире UFC в Азербайджане, который пройдет 21 июня в Баку, сообщает İdman.biz

11 апреля UFC официально подтвердил проведение шоу в столице Азербайджана. Главным событием вечера станет бой бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джамала Хилла против Халила Раунтри. Также в кард вошли российские бойцы: Тагир Уланбеков, Ризван Куниев, Дарья Железнякова и Ирина Алексеева.

«Бои UFC в Баку — отличная новость. Это явный шаг к возвращению турниров в Россию. Азербайджан — близкий сосед и союзник, и я рад видеть такие события. UFC вне политики, но лига любит Россию и наших бойцов», — цитирует Монсона «Матчи ТВ».

По его словам, UFC может вернуться в Россию после подписания мирных соглашений. Напомним, ранее промоушен трижды проводил турниры в России — дважды в Москве и один раз в Санкт-Петербурге.

İdman.biz

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