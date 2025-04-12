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Японец выступит в Баку после девятилетнего отсутствия в UFC

MMA
Новости
12 Апреля 2025 11:46
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Японец выступит в Баку после девятилетнего отсутствия в UFC

Российский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков свой следующий бой проведёт 21 июня в Баку на турнире UFC Fight Night 260.

Как передает İdman.biz, он сразится с японцем Кёдзи Хоригути.

Уланбеков свой предыдущий поединок проводил в январе 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над американцем Клейтоном Карпентером.

Что касается Хоригути, то он свой последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире Rizin 49 и победил там единогласным судейским решением соотечественника Нказимуло Зулу.

Отметим, что для Хоригути этот бой станет первым в UFC после девятилетнего отсутствия в нем.

İdman.biz

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