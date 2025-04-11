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UFC официально сообщил о проведении турнира в Баку

MMA
Новости
11 Апреля 2025 23:15
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UFC официально сообщил о проведении турнира в Баку

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил о проведении своего турнира в Баку, сообщает İdman.biz.

Самый известный бойцовский промоушен разместил в своем официальном аккаунте в соцсетях пост со следующим обращением: «Азербайджан, ты готов?»

Также было отмечено, что главным боем вечера, намеченного на 21 июня в Baku Crystal Hall, станет поединок между Халилом Раунтри (США) по прозвищу «Боевой конь» и Джамалом Хилом (США).

Добавим, что билеты на предстоящий турнир поступят в продажу 25 апреля и будут доступны онлайн.

İdman.biz

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