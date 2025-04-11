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На турнире UFC в Баку будут драться женщины-бойцы

MMA
Новости
11 Апреля 2025 18:35
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На турнире UFC в Баку будут драться женщины-бойцы

В ожидаемом турнире UFC в Баку, помимо бойцов-мужчин, выступят и представительницы прекрасной половины.

Как передает İdman.biz, это подтвердила российская спортсменка Ирина Алексеева, которая сообщила, что в следующем поединке 21 июня в Баку сразится с полькой Клаудией Сигулой.

«Да, действительно, у меня будет бой в Баку. Я безумно рада. Ждала, когда мне назначат бой, постоянно тренировалась. Все постоянно переносилось. Уже руки опустила, думала, что не дадут. В лучшем случае — осенью. И вот — дали. Я очень рада. Лететь недалеко, не будет жёсткой акклиматизации, с секундантами поеду. Очень круто все», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

По неофициальным данным, турнир UFC в Баку пройдет 21 июня в Baku Crystal Hall.

İdman.biz

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