На турнире UFC в Баку будут драться женщины-бойцы

В ожидаемом турнире UFC в Баку, помимо бойцов-мужчин, выступят и представительницы прекрасной половины.

Как передает İdman.biz, это подтвердила российская спортсменка Ирина Алексеева, которая сообщила, что в следующем поединке 21 июня в Баку сразится с полькой Клаудией Сигулой.

«Да, действительно, у меня будет бой в Баку. Я безумно рада. Ждала, когда мне назначат бой, постоянно тренировалась. Все постоянно переносилось. Уже руки опустила, думала, что не дадут. В лучшем случае — осенью. И вот — дали. Я очень рада. Лететь недалеко, не будет жёсткой акклиматизации, с секундантами поеду. Очень круто все», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

По неофициальным данным, турнир UFC в Баку пройдет 21 июня в Baku Crystal Hall.

İdman.biz