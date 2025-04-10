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Бывший чемпион UFC хочет драться в Баку

MMA
Новости
10 Апреля 2025 23:24
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Бывший чемпион UFC хочет драться в Баку

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян заявил, что намерен провести бой уже в начале лета, с прицелом на турниры в Баку или Абу-Даби.

Как передает İdman.biz, российский боец подчеркнул, что надеется найти достойного соперника для поединка в июне или июле.

Напомним, ранее Ян вызвал на бой соотечественника Умара Нурмагомедова, однако в команде Нурмагомедова сообщили, что он будет готов к бою только осенью.

«Умар не готов! Я надеюсь, что найдется достойный вызов на июнь (Баку) или июль (Абу-Даби)», — написал Ян в социальных сетях.

Петру Яну 32 года, он дебютировал в UFC в 2018 году и в 2020 году завоевал титул чемпиона в легчайшем весе, победив Жозе Альдо. В своём последнем бою в ноябре на UFC Fight Night 248 Ян победил Дейвисона Фигейреду единогласным решением судей.

İdman.biz

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