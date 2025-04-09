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У чемпиона UFC в двух весовых категориях украли пояса

MMA
Новости
9 Апреля 2025 00:15
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У чемпиона UFC в двух весовых категориях украли пояса

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо лишился своего первого титульного пояса. Об этом сообщил продюсер бойца Дилон Раш, сообщает İdman.biz.

По его словам, инцидент произошёл ночью, когда неизвестный проник в студию Сехудо.

«Кто-то вломился в студию Генри прошлой ночью в 4:45 и украл его первый пояс UFC, пока я спал на диване. Я проснулся и увидел, как парень стоял там около двух минут. Мне показалось, что это был Генри — было темно. Потом я услышал грохот, полка упала, и этот парень убежал», — рассказал Раш в соцсетях.

Интересно, что ранее сообщалось о другом инциденте с участием Сехудо: он задержал нарушителя, который врезался в дом его соседа.

İdman.biz

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