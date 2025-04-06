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Азербайджанский боец пообещал сделать долму из армянского спортсмена - ФОТО

MMA
Новости
6 Апреля 2025 23:24
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Азербайджанский боец пообещал сделать долму из армянского спортсмена - ФОТО

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Тахир Абдуллаев бросил вызов армянскому спортсмену Армену Торосяну и пообещал сделать из него долму, сообщает İdman.biz.

В соцсетях появилась публикация, которой азербайджанский боец написал следующую фразу: «Дайте мне Торосяна, я из него долму сделаю».

Заметим, что Абдуллаев в мае прошлого года в Абу-Даби стал чемпионом организации UAE Warriors в полусреднем весе (77 кг).

Топовый азербайджанский боец ММА Тахир Абдуллаев стал новым чемпионом организации UAE Warriors в полусреднем весе (77 кг). Он одержал победу техническим нокаутом над россиянином Шахбаном Алхасовым, который до того боя не знал поражений. Заметим, что Алхасов приходится родственником Хабибу Нурмагомедову.

В свою очередь, Армен Торосян последний свой бой провел в феврале этого года в Краснодаре (Россия) в рамках турнира «Южный рубеж», в котором он победил россиянина Магомеда Муртазалиева.

İdman.biz

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