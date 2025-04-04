Российский боец хочет дебютировать в UFC на турнире в Баку

Российский боец Юсуф Раисов хочет дебютировать в UFC на турнире в Азербайджане, который состоится 21 июня в Баку.

Как передает İdman.biz, с просьбой включить его в кард предстоящего мероприятия россиянин обратился к руководителю организации Дана Уайту. «Дана, дайте мне бой на турнире в Баку с любым легковесом!», – написал Раисов в социальной сети.

29-летний Юсуф Раисов провёл последний бой в феврале на турнире ACA 183 в Краснодаре, уже в первом раунде финишировав техническим нокаутом Артёма Резникова и завоевав титул «Лучшего медийного бойца лиги», отмечает fighttime.

По неподтверждённой информации, главным событием дебютного азербайджанского мероприятия UFC может стать бой в полутяжёлом весе между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри, который был отложен из-за травмы бывшего чемпиона.

İdman.biz