Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня.

Как передает İdman.biz, несмотря на то, что официальной информации о проведении турнира в столице Азербайджана нет, приводятся несколько пар спортсменов, которым предстоит драться в Баку.

На данный момент по информации портала mmajunkie, кард возглавляет бой Кертиса Блейдса (США) и Ризвана Куниева (Россия). Другие пары составили Исмаил Наурдиев (Австрия) – Джун Юнг Парк (Южная Корея) и Хамди Абдельвахаб (Египет) – Мохаммед Усман (Нигерия).

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