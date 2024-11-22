23 Ноября 2024
RU

Магеррам Гасанзаде, победивший в "Rizin", мечтает о "Bellator"

MMA
Новости
22 Ноября 2024 11:17
36
Магеррам Гасанзаде, победивший в "Rizin", мечтает о "Bellator"

«Я не смог драться так, как хотел. Но хорошо выступил в каждом из трёх раундов».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский боец ММА Магеррам Гасанзаде (61 кг).

27-летний спортсмен победил местного бойца Ри Куто Сиракаву в своем дебютном поединке на международном турнире "Rizin Landmark 10" в Японии. Он сказал, что гордится тем, что поднял наш флаг в «Стране восходящего солнца»:

«Я был полон энтузиазма и очень хорошо подготовлен. Наш тренер Руслан Эфендиев хорошо подготовил нас к этим соревнованиям. Не каждому спортсмену доводится поднимать флаг в далекой Японии. Я горжусь этим. Поделиться этими чувствами сложно. Мы всегда делаем все возможное, чтобы высоко поднимать наш трехцветный флаг».

Гасанзаде также рассказал о своих планах на будущее:

«У меня есть контракт на два боя с организацией "Rizin". После того, как все закончится, я рассмотрю другие предложения. Хотелось бы драться в «Bellator» или PFL. Это может быть и UFC. Я думаю, что готов показать свою силу в этих трёх организациях».

Отметим, что Магеррам Гасанзаде провел на профессиональном ринге 11 боев. Он выиграл 10 из них и проиграл 1.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Нокаут от Гюндуза Набиева
22 Ноября 21:53
MMA

Нокаут от Гюндуза Набиева

Наш представитель встретился со спортсменом Узбекистана Мухиддином Алимовым
Определился соперник Назима Садыхова в UFC - бой-реванш
22 Ноября 11:37
MMA

Определился соперник Назима Садыхова в UFC - бой-реванш

Бой состоится 15 февраля следующего года в Лас-Вегасе, штат Невада
Чего ждет в Таиланде Тофик Мусаев?
21 Ноября 14:48
MMA

Чего ждет в Таиланде Тофик Мусаев?

"С нетерпением жду анонса"
Рафаэль Физиев вышел из топ-10 - РЕЙТИНГ
19 Ноября 16:41
MMA

Рафаэль Физиев вышел из топ-10 - РЕЙТИНГ

Азербайджанский боец ​​опустился на одно место
Вугар Карамов: "Я был очень голоден, но хорошо подготовился и получил то, что хотел" - ИНТЕРВЬЮ
18 Ноября 12:17
MMA

Вугар Карамов: "Я был очень голоден, но хорошо подготовился и получил то, что хотел" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский боец ММА и спортивного клуба "Габала" Вугар Карамов рассказал о победе в Японии
В Сумгаите убит боец ММА - ФОТО
18 Ноября 09:38
MMA

В Сумгаите убит боец ММА - ФОТО

Он принял участие в нескольких местных и международных турнирах

Самое читаемое

Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой
20 Ноября 12:33
Азербайджанский футбол

Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой

54 команды разделены на 5 корзин
Шведский приговор азербайджанскому футболу
20 Ноября 10:56
Азербайджанский футбол

Шведский приговор азербайджанскому футболу

Сборная Азербайджана по футболу расписалась в своей полной несостоятельности в Лиги наций
Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 14:18
Азербайджанский футбол

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист сборной Азербайджана и олимпийский чемпион перечислил причины неудач
Крамаренко признана спортсменкой года
21 Ноября 09:10
Гимнастика

Крамаренко признана спортсменкой года

Она победила в номинации "Гордость России: Спортсмен года"