Магеррам Гасанзаде, победивший в "Rizin", мечтает о "Bellator"

«Я не смог драться так, как хотел. Но хорошо выступил в каждом из трёх раундов».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский боец ММА Магеррам Гасанзаде (61 кг).

27-летний спортсмен победил местного бойца Ри Куто Сиракаву в своем дебютном поединке на международном турнире "Rizin Landmark 10" в Японии. Он сказал, что гордится тем, что поднял наш флаг в «Стране восходящего солнца»:

«Я был полон энтузиазма и очень хорошо подготовлен. Наш тренер Руслан Эфендиев хорошо подготовил нас к этим соревнованиям. Не каждому спортсмену доводится поднимать флаг в далекой Японии. Я горжусь этим. Поделиться этими чувствами сложно. Мы всегда делаем все возможное, чтобы высоко поднимать наш трехцветный флаг».

Гасанзаде также рассказал о своих планах на будущее:

«У меня есть контракт на два боя с организацией "Rizin". После того, как все закончится, я рассмотрю другие предложения. Хотелось бы драться в «Bellator» или PFL. Это может быть и UFC. Я думаю, что готов показать свою силу в этих трёх организациях».

Отметим, что Магеррам Гасанзаде провел на профессиональном ринге 11 боев. Он выиграл 10 из них и проиграл 1.

Эмин Ага

İdman.biz